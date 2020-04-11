تحذيرات من ظهور أمراض إثر إعصار إجتاح أربع دول في المحيط الهادي

2020/04/11 | 08:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت سلطات أربع دول اجتاحها الإعصار هارولد في المحيط الهادئ، من إنتشار الأمراض بين مواطنيها في الوقت الذي تعاني فيه الخدمات الصحية من العبء الإضافي بسبب فيروس كورونا المستجد.وقال مسؤولون “هناك حاجة ملحّة للبدء سريعا في إصلاح ما دمره الإعصار للوقاية من تفشي الملاريا وحمى الضنك”.وأودى الإعصار بحياة 29 شخصا وشرد الآلاف، بعدما […]

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