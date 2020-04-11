شفاء نحو 94 بالمائة من المصابين بفيروس كورونا في الصين

2020/04/11 | 09:05 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

أكدت الصين أن نسبة الأشخاص الذين تعافوا من النوع الجديد من الفيروس التاجي COVID-19 تصل إلى ...





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