رئيس الجمهورية: بوفاة الجادرجي يفقد فن العمارة في العراق والعالم رئته الحديثة

2020/04/11 | 09:05 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

‏أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، السبت، انه بوفاة المعماري العراقي رفعة الج...





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