2020/04/11 | 09:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حسين_سالم_مرجين مع انتشار فيروس كورونا برزت في الساحة الدولية الحاجة إلى البحث عن أفضل التصوّرات والممارسات كإطار منظومي تستطيع الدول من خلاله إدراك وتقدير الحاصل، ومن ثم تحديد الاختيارات والمسارات للتعامل مع الخطر المُحدِق بها؛ وهي تروم من وراء كل ذلك الولوج إلى كيفية المعالجة والوقاية والحماية من انتشار الفيروس بشكل فعّال في المجتمع .ولكن السؤال البارز هو : ما علاقة فيروس كورونا بالأيديولوجيا ؟ قبل ......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#حسين_سالم_مرجين - حسين سالم مرجين - هل يُعيد فيروس كورونا الصراع الأيديولوجي من جديد ؟) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#حسين_سالم_مرجين - حسين سالم مرجين - هل يُعيد فيروس كورونا الصراع الأيديولوجي من جديد ؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).