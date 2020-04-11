أكثر من مليار دولار .. إيران تصدر سلعا للعراق من خلال معبر واحد

2020/04/11 | 09:16 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن مساعد الشؤون الاقتصادية في مؤسسة تنمية التجارة والصناعة والتعدين بمحافظة ايلام سعيد شريفي يوم السبت انه تم خلال العام الإيراني الماضي ( انتهى 19آذار/مارس 2020) تصدير مليار و 183 مليون دولار من السلع الی العراق عبر حدود مهران الدولية.

وبحسب وكالة "أرنا" الايرانية الرسمية التي نقلت عن شريفي قوله انه تم خلال هذه الفترة تصدير اكثر من مليوني طن من البضائع بزيادة قدرها 34 بالمائة مقارنة مع هذه الفترة في العام الماضي.

واضاف ان معظم ما تم تصديره خلال هذه الفترة الى العراق كانت ادوات البناء والمنتجات الصناعية والزراعية والبلاستيكية والخضروات والفواكه والادوات المنزلية .

ويقع منفذ مهران الحدودي على بعد۹۱ كيلومترا جنوب غرب ايلام بمحاذاة العراق.

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