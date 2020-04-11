إيران تصدر بضائع للعراق عبر حدود مهران بقيمة مليار و183 مليون دولار

2020/04/11 | 09:17 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

ذكر مساعد الشؤون الاقتصادية في مؤسسة تنمية التجارة والصناعة والتعدين بمحافظة ايلام، اليوم السبت، انه تم خلال العام الإيراني الماضي (انتهى 19 آذار 2020) تصدير مليار و183 مليون دولار من السلع الی العراق عبر حدود مهران الدولية.

وقال سعيد شريفي في تصريح لموقع "ارنا"، تابعته "الغد برس"، انه" تم خلال هذه الفترة تصدير اكثر من مليوني طن من البضائع بزيادة قدرها 34 % مقارنة مع هذه الفترة في العام الماضي".

واضاف ان "معظم ما تم تصديره خلال هذه الفترة الى العراق كانت ادوات البناء والمنتجات الصناعية والزراعية والبلاستيكية والخضروات والفواكه والادوات المنزلية" .

ويقع منفذ مهران الحدودي على بعد۹۱ كيلومترا جنوب غرب ايلام بمحاذاة العراق.

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