إكساء طريق مركز استقبال واستضافة الملامسين لمرضى كورونا في ميسان

2020/04/11 | 09:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أنجزت مديرية بلدية العمارة أعمال إكساء طريق مركز استقبال واستضافة الملامسين لمرضى كورونا والمؤدي إلى مجمع الهجرة والمهجرين .وقال المهندس علي حميد المعاون الفني في تصريح صحفي ، ان “كوادرنا الهندسية والفنية أنجزت أعمال إكساء طريق مركز الاستقبال واستضافة الملامسين لمرضى كورونا بمادة الأسفلت والذي يبلغ طوله اكثر من ( 125)م […]

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