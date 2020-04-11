2020/04/11 | 09:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في أيام عصيبة تواحه خلالها الولايات المتحدة مآسي فيروس كورونا الفتاك، تأكد تفشي سلالة مميتة من إنفلونزا الطيور في قطيع ديك رومي تجاري بولاية كارولينا الجنوبية الأميركية.وهذه هي الحالة الأولى من التفشي الأكثر خطورة من المرض في الولايات المتحدة منذ عام 2017، كما أن هذا يعد تطورا مثيرا للقلق لصناعة دمرها تفش سابق.ووجدت […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وسط مآسي كورونا.. أخطر سلالات إنفلونزا الطيور تضرب في أميركا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وسط مآسي كورونا.. أخطر سلالات إنفلونزا الطيور تضرب في أميركا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).