أمريكا تفعّل أنظمة

2020/04/11 | 09:25 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت صحيفة واشنطن بوست الاميركية اليوم السبت تفعيل أنظمة صواريخ باتريوت في العراق لحماية القوات الأمريكية بالقواعد التي تعرضت لهجمات سابقا اودت بحياة...

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