ايران تصدر بضائع بقيمة مليار و183 مليون دولار الى العراق

2020/04/11 | 09:25 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مساعد الشؤون الاقتصادية في مؤسسة تنمية التجارة والصناعة والتعدين بمحافظة ايلام (غرب) انه تم خلال العام الإيراني الماضي ( انتهى 19آذار/مارس 2020) ...

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