2020/04/11 | 09:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز –ذي قاراعلنت مديرية الموارد المائية في محافظة ذي قار ، اليوم السبت ،استمرار كوادرها الهندسية والفنية باعمال تطهير وتنظيف الانهر والجداول ، ومتابعة توزيعات المياه ،على الرغم من تعطيل الدوام وحظر التجوال الوقائي من فايروس كورونا المستجد في البلد .وذكر مدير الدائرة المهندس خلف كاطع شايش، لـ”العهد نيوز” انه وعلى الرغم من صعوبة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموارد المائية في ذي قار تواصل تطهير الانهر والجداول ومتابعة توزيعات المياه) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الموارد المائية في ذي قار تواصل تطهير الانهر والجداول ومتابعة توزيعات المياه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).