اصابة ضابط ومنتسب بالشرطة بتفجير جنوبي كركوك

2020/04/11 | 09:36 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر امني مسؤول يوم السبت باصابة ضابط ومنتسب بالشرطة المحلية بتفجير وقع جنوبي محافظة كركوك المتنازع عليها بين اربيل وبغداد.

وابلغ المصدر شفق نيوز، بأن عبوة لاصقة كانت مثبتة اسفل عجلة يستقلها ضابط في الشرطة ومعه منتسب بصفة حماية له انفجرت صباح اليوم على جسر الحي العسكري جنوبي كركوك مما ادى الى اصابتهما بجروح.

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