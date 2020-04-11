الكاظمي ينعى الجادرجي: خسارة حقيقية للعراق والانسانية

2020/04/11 | 09:36 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم -بغداد

نعى رئيس الوزراء المكلف، مصطفى الكاظمي، السبت (11 نيسان 2020)، رحيل صديقه المعماري العراقي الكبير رفعت الچادرچي، مؤكدا أن فقدانه خسارة حقيقية للعراق وللانسانية.

يتبع.



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بغداد اليوم- بغداد

اكد مصرف الرافدين، السبت (11 نيسان 2020)، أن بعض دوائر الدولة لم تقوم بتفعيل بطاقة الماستر كارد التي تسلمتها من المصرف بعد ان وطنت رواتب موظفيها على المصرف .

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن &

بغداد اليوم - بغداد

‏أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، السبت، انه بوفاة المعماري العراقي رفعة الجادرجي يفقد فن العمارة في العراق والعالم رئته الحديثة.

وقال صالح في تغريدة له على تويتر، "بوفاة رفعة الچادرچي يفقد فن

بغداد اليوم - متابعة

توفي المعماري والتشكيلي العراقي رفعة الجادرجي، مساء الجمعة، في لندن عن عمر ناهز الـ 94 عاماً.

ولم يتسن لـ (بغداد اليوم)، معرفة تفاصيل أكثر عن سبب وفاته.

وولد (رفعة كامل الجادرجي) في مدينة بغداد بالعراق عام

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