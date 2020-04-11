تسجيل 4133 إصابة جديدة بكورونا و171 وفاة في ألمانيا

2020/04/11 | 09:36 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

كشف معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، عن تسجيل 4113 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا.

ونقلت وسائل إعلام عن العهد، أن المانيا سجلت 4113 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس ليرتفع بذلك عدد المصابين حتى اليوم السبت، إلى 117658 مصاب.

واضافت أن عدد الإصابات الأخيرة، أدنى من عدد الحالات التي أعلن عنها، أمس الجمعة، وبلغت 5323 حالة.

وتابعت ان هذا يمثل أول تراجع بعد زيادات في حالات الإصابة على مدى أربعة أيام في ألمانيا.

وارتفع عدد حالات الوفاة في المانيا إلى 2544، مع تسجيل 171 وفاة جديدة.

بغداد اليوم- متابعة

أكدت الصين أن نسبة الأشخاص الذين تعافوا من النوع الجديد من الفيروس التاجي COVID-19 تصل إلى 94% حتى في المنطقة التي بدأ ظهور الفيروس فيها، وكانت الأكثر تضررا منه.

وقالت مجموعة حكومية مركزية تشرف على الاستجابة الوبائية ف

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت سلطة الطيران المدني، الجمعة، إيقاف تعليق الرحلات الاستثنائية وفتح الأجواء والمطارات العراقية.

وأكد مدير عام سلطة الطيران المدني العراقي الكابتن الطيار دريد يحيى جاسم، في بيان، أنه "تم إيقاف تعليق الرحلات الاس

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اعلنت دائرة صحة المثنى، الجمعة، شفاء 11 حالة من المصابين بكورونا.

وقال مدير الدائرة عون هاني المالكي في بيان، ان "11 حالة مرضية جديدة كانت مصابة بفيروس كورونا، تماثلت للشفاء".

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