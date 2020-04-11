الخارجية الأمريكية تعلق على تكليف الكاظمي وفترة ترؤسه المخابرات وتؤكد: الخطر على قواتنا ما زال مستمراً

2020/04/11 | 09:36 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

قال مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى، ديفيد شنكر، إن الولايات المتحدة تتطلع إلى حكومة عراقية يمكنها العمل معها، وتلبي مطالب الشعب العراقي، وتكون حكومة ملتزمة بالإصلاح، وتحارب الفساد، وتقدر سيادة العراق.

وأضاف شنكر، في حوار صحافي عبر الهاتف، أن "تهديد إيران للقوات الأميركية في العراق لا يزال كبيراً".

وأردف: "لاحظنا أن (كتائب حزب الله) أعلنت على موقعها الإلكتروني، الأسبوع الماضي، عن وقف لإطلاق النار، وأنها ستمتنع عن مهاجمة القوات الأميركية”، على حد قوله.

وأضاف: “نرحب بالطبع بهذا الإعلان، لكننا ما زلنا نرى تهديداً كبيراً للأفراد والقوات الأميركية والقوات العسكرية في العراق، وهو لا يزال مستمراً”.

ولفت شنكر إلى أن رئيس الوزراء العراقي المكلف بتشكيل حكومة جديدة، مصطفى الكاظمي، "قام بعمل جيد في جهاز المخابرات الوطني العراقي".

وأشار إلى أنه "إذا كان الكاظمي عراقياً وطنياً والتزم بضمان سيادة العراق وبمحاربة الفساد، فإن ذلك سيكون أمراً عظيماً للعراق وللعلاقات بين البلدين".

وكان رئيس الجمهورية برهم صالح، قد كلف، الخميس الماضي، رئيس جهاز المخابرات العراقي، مصطفى الكاظمي، بتشكيل الحكومة الجديدة، بعد اعتذار عدنان الزرفي عن التكليف.

عقب ذلك، تعهد الكاظمي بالعمل على "تشكيل حكومة تضع تطلعات العراقيين ومطالبهم في مقدمة أولوياتها، تصون سيادة الوطن وتحفظ الحقوق، وتعمل على حل الأزمات، ودفع عجلة الاقتصاد الى الأمام"، بحسب تغريدة نشرها على عبر موقع "تويتر".

بغداد اليوم - بغداد

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وقال قائد عمليات الانبار للحشد قاسم مصلح، في بيان، إن "القوات التي تنفذ عملية ابطال النصر الثانية

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وقال المصدر في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "منطقة كلاجو على الحدود

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وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن وزارة الداخلية في كردستان قررت تمديد حظر التجول الى ١٦ نيسان الجاري.

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