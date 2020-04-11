بن زايد يعرض على إثيوبيا تطوير العلاقات والمساعدة لمواجهة كورونا

2020/04/11 | 09:39 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث ولي عهد أبوظبي، “محمد بن زايد”، ورئيس الوزراء الإثيوبي “آبي أحمد علي”، علاقات التعاون بين البلدين وإمكانات تنميتها في مختلف المجالات، عارضا مساعدة أديس أبابا في جهود التصدي لفيروس “كورونا” الجديد.وناقش الجانبان، خلال اتصال هاتفي، تطورات انتشار فيروس كورونا الجديد وتداعياته على المستويات كافة.وتناول الاتصال الإجراءات التي تتخذها الإمارات إثيوبيا وآليات تعاملهما مع تحدي […]

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