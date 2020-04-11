المالية النيابية: إﻋﺪاد ﺳﻠﻢ رواﺗﺐ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﻮازن بين اﻟﺪرﺟﺎت اﻟﻮﻇﻴﻔية ﻓﻲ ﻋﻤﻮم اﻟﻮزارات

2020/04/11 | 09:39 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ﻛﺸﻔﺖ عضو لجنة المالية النيابية عدنان الزرفي، اليوم السبت، ﻋﻦ إﻋﺪاد ﺳﻠﻢ رواﺗﺐ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﻮازن بين اﻟﺪرﺟﺎت اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﱠﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻮم اﻟﻮزارات.الزرف قال في تصريحات صحفية، تابعتها “العهد نيوز”، ان “الحكومة وﺟﻬﺖ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺨﺪﻣﺔ المدنية ان تقوم ﺑﺮﺳﻢ أو إﻋﺪاد ﺳﻠﻢ رواﺗﺐ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﻮازن بين اﻟﺪرﺟﺎت اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﱠﺔ ﻓﻲ اﻟﻮزارات واﻟﻬﻴﺌﺎت المستقلة ﺧﺼﻮﺻﴼ ﻓﻲ ﻣﺎ […]

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