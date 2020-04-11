تسجيل 4133 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا و171 وفاة

2020/04/11 | 10:10 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعةكشف معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، عن تسجيل 4113 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا، ليرتفع بذلك عدد المصابين حتى اليوم السبت، إلى 117658 مصاب.وعدد الإصابات الأخيرة، أدنى من عدد الحالات التي أعلن عنها، أمس الجمعة، وبلغت 5323 حالة.وهذا يمثل أول تراجع بعد زيادات في حالات الإصابة على مدى أربعة أيام في ألمانيا.وارتفع عدد حالات الوفاة في البلاد إلى 2544، مع تسجيل 171 وفاة جديدة.

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