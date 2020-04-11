المالية النيابية تكشف عن سلم رواتب جديد يوازن بين الدرجات الوظيفية

2020/04/11 | 10:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

ﻛﺸﻔﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ المالية ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب،السبت، ﻋﻦ إﻋﺪاد ﺳﻠﻢ رواﺗﺐ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﻮازن بين اﻟﺪرﺟﺎت اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﱠﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻮم اﻟﻮزارات.

وﻗﺎل ﻋﻀﻮ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﺪﻧﺎن اﻟﺰرﻓﻲ ﻓﻲ حديث لصحيفة "اﻟﺼﺒﺎح" الرسمية واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الحكومة وﺟﻬﺖ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺨﺪﻣﺔ المدنية ان تقوم ﺑﺮﺳﻢ أو إﻋﺪاد ﺳﻠﻢ رواﺗﺐ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﻮازن بين اﻟﺪرﺟﺎت اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﱠﺔ ﻓﻲ اﻟﻮزارات واﻟﻬﻴﺌﺎت المستقلة ﺧﺼﻮﺻﴼ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﻼوات واﻟﺘﺮﻓﻴﻌﺎت".

وأﺿﺎف أﻧﻬﺎ "أوﺻﺖ أﻳﻀﴼ أن يكون هناك حد أدﻧﻰ ﻣﻘﺒﻮلٌ ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ، ﻋﻠﻰ أﻻ ﻳﻘﻞ المعدل ﻋﻦ 400-500 أﻟﻒ دﻳﻨﺎر وﻫﺬه اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ تعتمد ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب".

وبين اﻟﺰرﻓﻲ أنﱠ "البرلمان ﻃﺎﻟﺐ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻓﻲ رواﺗﺐ الموظفين وﻫﻲ ﻣﻬﻤﺔ يجب ان ﺗﺮﺳﻤﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أنﱠ ﻫﻨﺎك وزارات ﻣﺨﺼﺼﺎﺗﻬﺎ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ".

وﻛﺎن ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻗﺪ واﻓﻖ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم 2015 ﻋﻠﻰ ﻗﺮار ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﺳﻠﻢ رواﺗﺐ الموظفين.

واشار في بيا له انذاك الى ان السلم الجديد سيحقق تحسنا بين ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺪرﺟﺎت اﻟﺪﻧﻴﺎ واﻟﺪرﺟﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ واﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﺮوﻗﺎت.

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