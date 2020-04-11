قوافل الدعم اللوجستي للحشد تواصل تعفير الاحياء ومساعدة العوائل المتعففة في الديوانية

2020/04/11 | 10:17 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تواصل قوافل الدعم اللوجستي للحشد الشعبي، السبت، حملاتها الانسانية في تعفير المدن ومساعدة العوائل المتعففة في محافظة الديوانية تزامنا مع استمرار ازمة فايروس كورونا.وقال اعلام الحشد في بيان تلقته وكالة صدى انه ” تلبية لنداء المرجعية لتقوية اواصر الترابط والتراحم بين أبناء الشعب انطلقت عشرات القوافل من الدعم اللوجستي ضمن حملة وعي للحشد الشعبي

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