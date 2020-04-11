صراع إيطالي لضم خاميس

2020/04/11 | 10:19 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

كشف تقرير صحفي إيطالي، اليوم السبت، عن 3 وجهات محتملة للنجم الكولومبي، خاميس رودريجيز، لاعب ريال مدريد، في الصيف المقبل، بعدما خرج من حسابات مدربه زين الدين زيدان.

وبحسب موقع "كالتشيو ميركاتو"، فإن "اسم خاميس ارتبط بقوة بالانتقال إلى يوفنتوس، خاصة في ظل العلاقات الجيدة التي تجمع وكيله خورخي مينديز، مع مسؤولي البيانكونيري".

ويعتبر انتقال خاميس إلى صفوف السيدة العجوز، سواء من وجهة نظر تجارية أو اقتصادية، في المتناول، حيث يتقاضى اللاعب 7 ملايين يورو سنويًا، وهو رقم بإمكان اليوفي تحمله في الوقت الحالي.

وفي ذات السياق، ما زال نابولي من الأندية المهتمة بضم اللاعب، مثلما كان الحال في الصيف الماضي، لكن الأمور أصبحت معقدة نسبيًا، خاصة بعد رحيل المدرب كارلو أنشيلوتي إلى إيفرتون.

وعلى ذكر أنشيلوتي، فقد طلب المدير الفني الإيطالي المخصرم، من مسؤولي التوفيز ضم خاميس لصفوف الفريق، مثلما كان يريد في نابولي، وفقا لـ"كالتشيو ميركاتو.

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