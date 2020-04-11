عبدالهادي_محمد_عبدالهادي - عبدالهادي محمد عبدالهادي - موقف نعوم تشومسكي من فايروس كورونا

2020/04/11 | 10:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبدالهادي_محمد_عبدالهادي ترجمة : د .عبدالهادي محمد عبدالهادي هوس الأرباح يهدد حياة البشر، والليبرالية الجديدة هي الجاني، وستفشل في مواجهة الوباءيضرب وباء فيروس كورونا العالم كعاصفة عاتية، تجاوز عدد المصابين مليون ونصف، وتتزايد قائمة الوفيات يوميا، ودخلت الإقتصادات الرأسمالية إلى طريق مسدود، ويبدو الركود العالمي أمر لا مفر منه.في هذا السياق أجرى موقع منظمة “تروثاوت” وقناة تليفزيون حركة الديموقراطية في أور......

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