2020/04/11 | 10:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عادل_عبد_الزهرة_شبيب في كثير من الاحيان تلجأ الدول النامية ومنها العراق الى القروض كوسيلة لسد العجز في الموازنة وتغطية النفقات العامة.ولهذه القروض كما هو معروف آثار سلبية على اقتصاد البلد وعلى الاجيال الحالية والاجيال القادمة.وقد لجأ العراق الى الاقتراض من صندوق النقد الدولي لأسباب تتعلق بانخفاض موارده المالية نتيجة انخفاض أسعار النفط الخام في الاسواق العالمية .واقتصاد العراق اقتصاد ريعي وحيد الجانب يعتمد ......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#عادل_عبد_الزهرة_شبيب - عادل عبد الزهرة شبيب - لاتعطني منتجات , علمني كيف انتج) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#عادل_عبد_الزهرة_شبيب - عادل عبد الزهرة شبيب - لاتعطني منتجات , علمني كيف انتج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).