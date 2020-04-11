زهير_الخويلدي - زهير الخويلدي - منطق الحواس والعقل الحسابي عند توماس هوبز

2020/04/11 | 10:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #زهير_الخويلدي استهلال:" الطبيعة ، وهي الفن الذي يمارسه الله لصنع العالم وإدارته ، تم تقليدها بالفن الإنساني ، الذي يستطيع هنا ، كما في العديد من المجالات الأخرى ، أن يصنع حيوانًا اصطناعيًا"1 ولد هوبز عام 1588 في ويستبورت في إنجلترا.وهو طفل بكر وابن نائب برلماني ، أتقن اللاتينية واليونانية من السنة 6.كما درس في جامعة أكسفورد ، حيث أخذ على وجه الخصوص قراءة المؤلفين اللاتين الكبار (يوربيدس ، ثوسيديدس .........

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