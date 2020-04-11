ارتفاع إصابات كورونا في النجف إلى 259 بعد تسجيل حالات جديدة

2020/04/11 | 10:29 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلنت دائرة صحة النجف، اليوم السبت، تسجيل اصابتين جديدتين بفيروس كورونا، ليرتفع العدد التراكمي للمصابين إلى 259 حالة مؤكدة.وقالت الدائرة في بيان تلقته “يس عراق”، “نعلن للاخوة المواطنين عن قيام دائرة صحة النجف الاشرف بتسجيل ( 2 ) اصابتين جديدتين بفايروس كورونا، وذلك بعد قيام مختبر الصحة العامة في النجف الاشرف […]

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