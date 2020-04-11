دولة تستأنف حركة الطيران بعد تراجع إصابات كورونا

2020/04/11 | 10:30 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة بعد انتهاء فترة الإغلاق التي قررتها الحكومة لمدة 15 يوما، قررت السلطات في فيتنام استئناف حركة الطيران الداخلية، بدءا من الخميس المقبل.وأعلنت شركتا “بامبو إيرويز” و”فيتجيت إير” الخاصتان، أنهما ستعودان إلى تسيير الرحلات المحلية لكن بشكل تدريجي.وكانت السلطات في البلد الآسيوي قررت وقف الرحلات المحلية أواخر مارس الماضي، وفرضت قواعد […]

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