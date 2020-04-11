كورونا يقتل أحد أبطال الحرب العالمية الثانية

2020/04/11 | 10:35 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة توفي طيار مخضرم في القوات الجوية الملكية البريطانية كان يوصف بأحد أبطال الحرب العالمية الثانية، وذلك بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إن الطيار البطل جون مور، البالغ من العمر 96 عاما، قضى الحرب العالمية الثانية في إنقاذ العشرات، من بينهم أفراد عائلته.وأضافت أن مور سبق وأن […]

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