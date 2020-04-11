الرافدين: بعض الدوائر تستلم رواتبها يدويا ولم تفعل الماستر كارد

2020/04/11 | 10:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اكد مصرف الرافدين، اليوم السبت، ان بعض دوائر الدولة لم تقوم بتفعيل بطاقة الماستر كارد التي تسلمتها من المصرف بعد ان وطنت رواتب موظفيها على المصرف.وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، ان “بعض الدوائر تسلمت بطاقة الماستر كارد بعد ان استكمل المصرف معها كافة الإجراءات المتعلقة بعملية […]

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