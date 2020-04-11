نائب: الكاظمي متهم بميوله لأميركا وعليه اثبات العكس

2020/04/11 | 10:38 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

أكد النائب عن كتلة صادقون، عبد الأمير تعيبان، السبت، أن رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي متهم بميوله ل...

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