2020/04/11 | 10:38 - المصدر: بغداد اليوم

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النائب الثاني لرئيس البرلمان يدعو لتسهيل تنقل النواب والتعامل معهم ’’بشكل لائق’’

يتبع.



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بغداد اليوم- متابعة

كشف مساعد وزير الخارجية الأمريكي، ديفيد شينكر ، السبت (11 نيسان 2020)، عن استمرار واشنطن بالتحضير لجولة جديدة من الحوار الاستراتيجي مع العراق، فيما حدد أعضاء الوفد المفاوض

وقال شينكر، في تصريح صحفي، إن "إدارة الرئيس ترا

بغداد اليوم- بغداد

رأى السفير الإيراني في العراق، إيرج مسجدي، السبت (11 نيسان 2020)، أن تكليف مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومي كان قانونياً، والكتلة الكبيرة هي من قدمت اسم الكاظمي لرئيس الجمهورية، برهم صالح، ليتم تكليفه.

وقال مسجدي في تصريح صحفي، إ

بغداد اليوم- بغداد

اعلن مدير عام صحة الكرخ، جاسب الحجامي، الجمعة (10 نيسان 2020)، مغادرة اربعة مرضى مصابين بفيروس كورونا من مستشفى الفرات بعد تماثلهم للشفاء التام.

وقال الحجامي في منشور على صفحته في "فيسبوك"، إن "4 مصابين بفيروس

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