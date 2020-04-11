2020/04/11 | 10:38 - المصدر: بغداد اليوم

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الديوانية خالية من أية إصابات بفيروس كورونا اليوم

يتبع.



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بغداد اليوم- النجف

أعلنت دائرة صحة النجف، السبت (11 نيسان 2020)، تسجيل اصابتين جديدتين بفيروس كورونا، ليرتفع العدد التراكمي للمصابين إلى 259 حالة مؤكدة.

وقالت الدائرة في بيان تلقته (بغداد اليوم): "نعلن للاخوة المواطنين عن قيام دائرة صحة ال

بغداد اليوم- متابعة

كشف معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، عن تسجيل 4113 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا.

ونقلت وسائل إعلام عن العهد، أن المانيا سجلت 4113 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس ليرتفع بذلك عدد المصابين حتى اليوم السبت، إلى 117658 مصا

بغداد اليوم- متابعة

أكدت الصين أن نسبة الأشخاص الذين تعافوا من النوع الجديد من الفيروس التاجي COVID-19 تصل إلى 94% حتى في المنطقة التي بدأ ظهور الفيروس فيها، وكانت الأكثر تضررا منه.

وقالت مجموعة حكومية مركزية تشرف على الاستجابة الوبائية ف

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