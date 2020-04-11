السفير الإيراني يرد على اتهامات تدخل بلاده باختيار من يرأس الحكومة العراقية ويعلق على تكليف الكاظمي

2020/04/11 | 10:38 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

رأى السفير الإيراني في العراق، إيرج مسجدي، السبت (11 نيسان 2020)، أن تكليف مصطفى الكاظمي بتشكيل ال...





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