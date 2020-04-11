القوات العراقية تنهي تطهير الشريط الحدودي الاردني السعودي

2020/04/11 | 10:40 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أنهت القوات العراقية المشتركة، يوم السبت، الصفحة الثانية من عمليات "ابطال النصر" الثانية بتطهير الشريط الحدودي المحاذي للحدود الاردنية والحدود السعودية.

وقال قائد عمليات الانبار للحشد قاسم مصلح في بيان ورد لـشفق نيوز، إن "الصفحة الثانية من عمليات ابطال النصر الثانية انتهت باعتقال 12 شخصا مشتبها به وسيحالون للجهات المختصة كما تم الاستحواذ على تسع قطع من السلاح الخفيف وعجلة نوع كيا لا تحمل الاوراق الثبوتية".

واضاف مصلح ان "العملية شهدت تطهير عدد من المناطق منها ( زعيله – اتبل- نهيدين – ازمل حوران) اضافة الى الشريط الحدودي الممتد من طريبيل مرورا بالحدود الاردنية والشريط الحدودي السعودي.

وانطلقت قوات الجيش العراقي والحشد الشعبي، أمس الجمعة، بالصفحة الثانية من عمليات ابطال النصر الثانية باتجاه عدد من الاهداف المرسومة ابرزها تمشيط المناطق المحاذية للحدود الاردنية والسعودية.

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