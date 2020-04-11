سيتّخذه قريباً.. ترمب يتحدث عن أهم قرار في حياته

2020/04/11 | 10:43 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة في الوقت الذي يصارع فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب في وقت واحد أكثر أزمات الصحة العامة والاقتصاد تدميراً، يجد ترمب نفسه منجذباً في اتجاهين متعاكسين بشأن ما يجب القيام به.ويناشد التجّار والبنوك والمديرين التنفيذيين للشركات والصناعيين إعادة فتح اقتصاد البلاد في أقرب وقت ممكن، بينما يتوسل الخبراء الطبيين لمزيد من الوقت […]

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