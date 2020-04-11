تلبية لمناشدة الأهالي.. معاونية الدعم اللوجستي تنفذ حملة تعفير في الصويرة

2020/04/11 | 10:50 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت معاونية الدعم اللوجستي للحشد الشعبي، السبت، حملة تعفير وتعقيم لعدة قرى في الصويرة في محافظة واسط للوقاية من فايروس كورونا.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى انه “تلبية لنداء المواطنين عفرت الفرق التخصصية في معاونية الدعم اللوجستي قرى( المجهرين وحميد القالي والنفافشة والـ 70 دار وشارع عشرين في مدينة الصويرة”، لافتا الى

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