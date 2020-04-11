2020/04/11 | 10:50 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلية الأزمة المركزية تنفي عبر المربد صدور أي قرارات جديدة فيما يخص الدوام في مؤسسات الدولة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/11 | 10:50.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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