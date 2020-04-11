دراسة جديدة تكشف عن تكلفة علاج كورونا المحتمل

2020/04/11 | 10:51 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت دراسة حديثة، أجريت على تحليل لتسعة أدوية تخضع حاليا للتجارب السريرية، أنه يمكن تقديم العلاج المحتمل للفيروس التاجي مقابل دولار واحد.ووجدت الدراسة، التي نُشرت امس الجمعة بدورية “Virus Eradication” العلمية، أنه في حال تم تأكيد فعالية علاجات فيروس كورونا التي تخضع حاليا للتجارب السريرية، فإن تكلفة العلاج ستتراوح ما بين دولار واحد إلى تسعة […]

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