مع استمرار ازمة كورونا.. الحشد يوزع سلات غذائية على الفقراء في الديوانية

2020/04/11 | 10:51 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الديوانية تواصل قوافل الدعم اللوجستي للحشد الشعبي، اليوم السبت، حملاتها الانسانية في تعفير المدن ومساعدة العوائل المتعففة في محافظة الديوانية تزامنا مع استمرار ازمة فايروس كورونا.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، أنه “تلبية لنداء المرجعية لتقوية اواصر الترابط والتراحم بين أبناء الشعب انطلقت عشرات القوافل من الدعم اللوجستي ضمن […]

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