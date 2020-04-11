رئيس الجمهورية يزور الانبار اليوم

2020/04/11 | 10:52 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر محلي، السبت، ان رئيس الجمهورية برهم صالح سيزور الانبار اليوم.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، ان "رئيس الجمهورية برهم صالح سيزور اليوم، محافظة الانبار".

واضاف ان "هدف الزيارة هو للقاء المسؤولين هناك والاطلاع على واقع المحافظة الامني والخدمي".

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