نينوى تتراجع عن قرار يقضي برفع جزئي لحظر التجول

2020/04/11 | 10:54 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/نينوى نفت قيادة شرطة نينوى رفع حظر التجول في الموصل. وذكر بيان لقيادة الشرطة أن "حظر التجول لم يرفع في الموصل ، وهو ساري المفعول وعلى الجميع الالتزام بقرارات خلية الازمة الذي يقضي الالتزام بحظر التجول خدمة للصالح العام ،وسيتم محاسبة المخالفين وفق القانون " .وقرر محافظ نينوى رئيس خلية الأزمة في المحافظة، نجم الجبوري، امس رفع حظر التجوال بالمحافظة جزئيا امس .واوضح في بيان ، ان غدا سيكون اجتماع موسع لخليتي الازمة والازمة الصحية حيث قررنا رفع حظر التجوال جزئيا.واكد ان "مقررات وتعليمات أخرى تصب في مصلحة المواطن ستتمخض عن اجتماع يوم غد".كما قال قائممقام الموصل وفق البيان ان "المنافذ الحدودية للمحافظة ستبقى مغلقة وبشكل كامل ولامجال لدخول اي فرد لحين زوال خطر وباء كورونا".

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