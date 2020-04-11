واسط تحدد أوقات عمل العيادات الطبية الخاصة

2020/04/11 | 10:54 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/واسط حددت خلية الأزمة الخاصة بفيروس كورونا في محافظة واسط، السبت، أوقات عمل العيادات الطبية الخاصة من ٣ عصراً لغاية ٥ مساء من كل يوم.وقالت الخلية في بيان، انه "تم تحديد أوقات عمل العيادات الطبية الخاصة من ٣ عصراً لغاية ٥ مساء من كل يوم"، داعية المواطنين إلى "مراجعة الأطباء في الحالات الضرورية فقط وتأجيل الحالات(الباردة) قدر الإمكان إلى ما بعد انتهاء أزمة فايروس كورونا وتجنب التجمع في مكان واحد".واشارت إلى "ضرورة تقليص عدد المرافقين أثناء زيارة العيادات الطبية حفاظا على سلامة الجميع".

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