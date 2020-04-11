فيروس كورونا يلغي “كلاسيكو” الصيف

2020/04/11 | 10:56 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة التسويق المالكة لكأس الأبطال الدولية لكرة القدم إلغاء نسخة هذا العام من البطولة الودية، بسبب فايروس كورونا، الأمر الذي أدى لإلغاء لقاء “الكلاسيكو” المنتظر بين عملاقي الكرة الإسبانية.وجاء في بيان أصدره القائمون على تنظيم البطولة: “صحة اللاعبين والمديرين الفنيين والجماهير وجميع من له صلة بتلك البطولة هي الأكثر أهمية، عدم وضوح الرؤية

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