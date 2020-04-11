2020/04/11 | 10:58 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد رأى السفير الإيراني في العراق، إيرج مسجدي، اليوم السبت، أن تكليف مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومي كان قانونياً، والكتلة الكبيرة هي من قدمت اسم الكاظمي لرئيس الجمهورية، برهم صالح، ليتم تكليفه.وقال مسجدي في تصريح صحفي، إن “المسار القانوني اُتبع في انتخاب الكاظمي، وانتخبته الكتلة الشيعية الكبيرة وقدمته الى رئيس الجمهورية برهم صالح […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السفير الإيراني لدى بغداد: سياستنا في العراق الدفاع عن الشعب والبرلمان وعدم وجود الأجانب) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السفير الإيراني لدى بغداد: سياستنا في العراق الدفاع عن الشعب والبرلمان وعدم وجود الأجانب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).