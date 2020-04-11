2020/04/11 | 10:58 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايران تستأنف العمل الاقتصادي في كافة اقاليمها باستثناء طهران هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/11 | 10:58.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ايران تستأنف العمل الاقتصادي في كافة اقاليمها باستثناء طهران) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ايران تستأنف العمل الاقتصادي في كافة اقاليمها باستثناء طهران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).