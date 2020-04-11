امانة بغداد: 13 مشروعاً و112 مجمعا لانتاج الماء تعمل على مدار الساعة

2020/04/11 | 11:01 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت امانة بغداد، السبت، ان 13 مشروعاً و112 مجمعا لانتاج الماء تعمل على مدار الساعة.وقالت في بيان تلتقه وكالة صدى , ان “ملاكاتها في دائرة ماء بغداد مستمرة بالعمل وعلى مدار الساعة على انتاج وفحص وضخ الماء الصافي الى جميع مناطق بغداد من خلال 13 مشروعاً عملاقاً و 112 مجمع للماء منتشرة وموزعة على

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