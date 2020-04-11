شرطة نينوى تنفي رفع حظر التجوال في المحافظة

2020/04/11 | 11:09 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت شرطة نينوى رفع حظر التجوال في الموصل.وذكر بيان لقيادة شرطة محافظة نينوى وتلقته وكالة صدى , أن حظر التجول لم يرفع في الموصل وهو ساري المفعول وعلى الجميع الالتزام بقرارات خلية الازمة الذي يقضي الالتزام بحظر التجول خدمة للصالح العام ،وسيتم محاسبة المخالفين وفق القانون .

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