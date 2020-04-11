من هو رفعت الجادرجي؟

2020/04/11 | 11:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفعت الجادرجي معماري وكاتب عراقي يعدُّ من أعمدة فن الهندسة المعمارية ،الذي لا تزال أعماله شاخصة في الذاكرة،

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