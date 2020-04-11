2020/04/11 | 11:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لجنة العمل النيابية تدين جريمة الاغتصاب في كركوك هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/11 | 11:09.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( لجنة العمل النيابية تدين جريمة الاغتصاب في كركوك) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( لجنة العمل النيابية تدين جريمة الاغتصاب في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).