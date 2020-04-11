2020/04/11 | 11:09 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المافيا الإيطالية توزع مساعدات للأسر الفقيرة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الاتحاد الوطني الكردستاني الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/11 | 11:09.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المافيا الإيطالية توزع مساعدات للأسر الفقيرة ) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الاتحاد الوطني الكردستاني.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المافيا الإيطالية توزع مساعدات للأسر الفقيرة ) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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