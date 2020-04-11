أميركا تحدد اعضاء وفدها الذي سيفاوض العراق

2020/04/11 | 11:09 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

كشف مساعد وزير الخارجية الأمريكي، ديفيد شينكر، السبت، عن استمرار واشنطن بالتحضير لجولة جديدة من الحوار ...

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